ماذا سيقول بايدن لمحمد بن سلمان؟ 

2022/07/15 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم، إلى السعودية ويلتقي مساء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كخلاصة لتحولات جيو سياسية وإعادة خلط للأوراق قام بها الرجلين للوصول لهذه اللحظة.

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