بايدن يحث من بيت لحم: سنصر على إجراء تحقيق كامل وشفاف بمقتل شيرين أبو عاقلة

2022/07/15 | 14:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، دعمه لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني واعترف بـ "الإهانات" التي تعرض لها الفلسطينيون وذلك في مؤتمر صحفي من بين لحم مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس.

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