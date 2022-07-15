نجاح الخطة الامنية الخاصة بصلاة الجمعة الموحدة

2022/07/15 | 14:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بصلاة الجمعة في مدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن “صلاة الجمعة اليوم في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، كانت مثالاً للتنظيم والادارة الحسنة من خلال التعاون والتنسيق الكبير مع الاجهزة الامنية”.

وبينت ان “قيادة العمليات المشتركة تتقدم بالشكر الجزيل لجميع المصليين والمواطنين والمنظمين وكل من أسهم في إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه الصلاة، كما تسأل الله تعالى أن يتقبل أعمال الجميع، وأن ينصر العراق على الإرهاب ويكون هذا الشعب صفا واحدا في مكافحة الجريمة بمختلف صورها”.

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