حرائق صلاح الدين تعادل 5% من حرائق العراق خلال النصف الاول من العام

2022/07/15 | 15:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أحصت مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين، اليوم الجمعة، عدد الحوادث التي شهدتها المحافظة خلال ستة أشهر، والتي عادلت بنسبتها نحو 5% من مجمل حرائق العراق خلال النصف الاول من العام.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني في صلاح الدين العميد الحقوقي لطيف جاسم حمودي إن”المديرية سجلت (687) حريقاً خلال النصف الأول من هذا العام”، لافتاً الى أن “المديرية قامت برفع (1152) من مخلفات الحرب بنفس المدة في عموم أقضية ونواحي المحافظة”.

وأشار الى أن “هذه الجهود تأتي ضمن الامكانيات المتوفرة لدى المديرية”، داعياً الى “تقديم الدعم اللازم لمديرية الدفاع المدني بصلاح الدين من خلال توفير عجلات اطفاء حديثة كون العجلات الحالية قديمة”.

وسجل العراق عموما خلال النصف الاول من العام اكثر من 13 الف و600 حريق، مايعني ان حرائق صلاح الدين شكلت 5% من مجمل حرائق العراق خلال 6 أشهر.

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