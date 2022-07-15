بيان أمني بعد انتهاء الصلاة الموحدة - عاجل

2022/07/15 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الامنية الخاصة بالصلاة الموحدة.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، "لقد كانت صلاة الجمعة اليوم في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مثالاً للتنظيم والادارة الحسنة من خلال التعاون والتنسيق الكبير مع الاجهزة الامنية".وأضافت، ان "قيادة العمليات المشتركة تتقدم بالشكر الجزيل لجميع المصليين والمواطنين والمنظمين وكل من أسهم في إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه الصلاة، كما تسأل الله تعالى أن يتقبل أعمال الجميع، وأن ينصر العراق على الإرهاب ويكون هذا الشعب صفا واحدا في مكافحة الجريمة بمختلف صورها".

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