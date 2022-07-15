معلومات استخبارية تطيح بإرهابي شرقي الأنبار

2022/07/15 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الإطاحة بمطلوب للقضاء شرقي محافظة الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الفوج الأول وأمن واستخبارات اللواء الثاني في الحشد الشعبي تمكنت من الإطاحة بمطلوب للقضاء شرق الانبار".وأضاف البيان، انه "ذلك جاء بناء على معلومات استخبارية دقيقة أدت إلى الإطاحة بالمتهم (أ ح ص) الذي يعد مطلوبا للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب ضمن قاطع المسؤولية شرق الانبار"، مشيرا الى انه "تم تسليم المتهم إلى الجهات المختصة".

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