نادي زاخو يعلن عن الكادر التدريبي لفريقه الكروي

2022/07/15 | 15:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي زاخو الرياضي، عن الكادر التدريبي لفريق كرة القدم في الموسم المقبل.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الكادر التدريبي يتألف من حمزة هادي (مدرب) ومصطفى كريم (مساعد مدرب) ونبيل عواد (مدرب حراس) ومصطفى جاسم (مدرب اللياقة البدنية)”.يذكر أن حمزة هادي تولى قيادة الفريق بعد مغادرة السوري فراس الخطيب […]

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