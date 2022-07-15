خلية الإعلام الأمني تعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالصلاة الموحدة

2022/07/15 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالصلاة الموحدة.

وقالت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "لقد كانت صلاة الجمعة اليوم في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، مثالاً للتنظيم والإدارة الحسنة من خلال التعاون والتنسيق الكبير مع الأجهزة الأمنية".

وأضاف البيان أن "قيادة العمليات المشتركة تتقدم بالشكر الجزيل لجميع المصلين والمواطنين والمنظمين وكل من أسهم في إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذه الصلاة، كما تسأل الله تعالى أن يتقبل أعمال الجميع، وأن ينصر العراق على الإرهاب ويكون هذا الشعب صفاً واحداً في مكافحة الجريمة بمختلف صورها".

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