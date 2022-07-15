2022/07/15 | 15:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الانفصالية الموالية لموسكو في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، الجمعة، وفاة البريطاني بول يوري المعتقل لديها، في 10 يوليو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة بريطاني معتقل لدى الانفصاليين الأوكرانيين في دونيتسك.. ولندن تعلق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة بريطاني معتقل لدى الانفصاليين الأوكرانيين في دونيتسك.. ولندن تعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).