2022/07/15 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يقيل رئيس وكالة الفضاء الروسية دميتري روغوزين

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