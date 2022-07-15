حريق مستمر في مرفأ بيروت منذ حوالي 7 أيام.. وإمكانية الإطفاء معلّقة بانتظار حل اللجنة الاختصاصية

2022/07/15 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تنفك الحرائق المتتالية تندلع بمحيط صوامع القمح إلى الجهة الشمالية من مرفأ بيروت، عقب انفجار 4 آب 2020 الذي دمّر جزءًا كبيرًا منه ومن مدينة بيروت، وأسفر عن وقوع 207 ضحايا و5 آلاف جريح.وآخرها، الحريق الذي اندلع منذ 7 أيام

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