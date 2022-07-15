روسيا تستهدف اجتماعاً لقيادة سلاح الجو الأوكراني

2022/07/15 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الجيش الروسي اليوم الجمعة إنه استهدف اجتماعاً للقوات الجوية الأوكرانية في فينيتسيا وهي مدينة في وسط أوكرانيا بعيدة عن الخطوط الأمامية، الخميس في قصف أدى إلى سقوط قتلى وندد به المجتمع الدولي.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن صواريخ كاليبر أطلقت من البحر أصابت “منزل الضباط” في هذه المدينة حيث كان يعقد اجتماع “لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلين عن موردي أسلحة أجانب”.

وأضافت “بفعل هذه الضربة تم القضاء على المشاركين في الاجتماع”.

ولا تعترف روسيا بأي أخطاء فادحة أو جرائم ارتكبتها قواتها المسلحة في أوكرانيا وتؤكد أنها تضرب أهدافاً عسكرية فقط.



وتتهم أوكرانيا بتلفيق تفجيرات أو إعدام مدنيين على يد الروس.

وبحسب الجيش الأوكراني، أصابت الصواريخ مرآبا للسيارات ومبنى تجارياً في وسط المدينة يضم مكاتب ومتاجر صغيرة.



وقُتل 23 شخصاً على الأقل.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة بالهجوم “المروع”، كما ندد الاتحاد الأوروبي بـ “فظائع” روسية جديدة.

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