إيران تحذر أمريكا من التهديد باستخدام القوة

2022/07/15 | 15:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الجيش الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل، اليوم الجمعة، من تهديد إيران باستخدام القوة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيرانية، بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن اللجوء إلى القوة سيكون الملاذ الأخير لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن البريغادير جنرال أبو الفضل شكارجي المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية قوله: “الأمريكيون والصهاينة (إسرائيل) يعلمون جيدا ثمن استخدام كلمة ‭‭‬‬اللجوء إلى القوة ضد إيران‭‭‬‬”.

وتابع “لا بد أن بايدن كان يشعر بالنعاس عندما هدد إيران”، مضيفاً “انتبه إلى سراويل جنودك..



فقد تبتل في الخليج الفارسي”.

ورداً على سؤال من التلفزيون الإسرائيلي هذا الأسبوع عما إذا كانت تصريحاته السابقة بأنه سيمنع طهران من حيازة سلاح نووي تعني أنه سيلجأ لاستخدام القوة ضد إيران، قال بايدن: “نعم، إذا كان هذا هو الملاذ الأخير”.

ووقع بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الخميس اتفاقاً مشتركاً يتعهدان فيه بحرمان إيران من حيازة سلاح نووي، في خطوة على ما يبدو نحو تلبية دعوات إسرائيل إلى “تهديد عسكري جاد” من قبل القوى العالمية.

وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية قائلة إن “برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية فقط”.

وأبرمت طهران اتفاقاً مع ست قوى كبرى في 2015 قامت بموجبه بتقييد برنامجها لتخصيب اليورانيوم لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة مقابل تخفيف العقوبات الدولية.

وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران، مما دفعها إلى البدء في انتهاك قيود الاتفاق بعد حوالي عام.

وفشلت الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إحياء الاتفاق.

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