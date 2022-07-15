2022/07/15 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن ضبط 290 قاذفة RBG7 وأكثر من 30 قنبرة هاون بسامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش الارهابي في ناحية مكيشيفة ضمن محافظة سامراء بداخله (290) قاذفة RBG7 و(35) ركيزة هاون و (32) هاون عيار (60)ملم".

واشارت الى ان "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة العمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات لتجفيف منابع الإرهاب وضبط اسلحته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 290 قاذفة وأكثر من 30 هاون.. نتائج صولة أمنية في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 290 قاذفة وأكثر من 30 هاون.. نتائج صولة أمنية في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).