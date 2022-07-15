تماس كهربائي ينهي حياة زوجين في السليمانية (صورة)

2022/07/15 | 16:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بحدوث تماس كهربائي انهى حياة زوجين في السليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "زوجين لقيا مصرعهما بحــي “بكره جو” فـي محافظــة السليمانيــة بسبــب تمــاس كهربائـي".

واضاف ان "اولاد الضحيتين تمكنــا من الهــرب مـن الـمـنـزل خـلال وقـوع الـحـادث".

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