حملة كبرى تنفذها امانة بغداد بمدينة الصدر بعد انتهاء صلاة الجمعة

2022/07/15 | 16:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت امانة بغداد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ حملة كبرى بمدينة الصدر بعد انتهاء صلاة الجمعة الموحدة بمشاركة مليونية غفيرة.وذكر بيان للامانة، تلقته ايرث نيوز ان “الحملة تضمنت تحشيد جهود جميع الدوائر البلدية عبر اشراك عشرات الآليات التخصصية واكثر من ٢٠٠ عامل الى جانب حوضيات نقل الماء ونشر اكثر من (٢٠٠) حاوية لجمع […]

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