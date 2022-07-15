بايدن إلى السعودية.. طائرة الرئيس الأمريكي تغادر إسرائيل بعد زيارة استمرت يومين

2022/07/15 | 16:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادرت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مطار بن غوريون في إسرائيل، الجمعة، متجهة إلى مدينة جدة السعودية، آخر محطات زيارة الرئيس الأمريكي الشرق أوسطية الأولى منذ انتخابه في هذا المنصب

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