امانة بغداد تنفذ حملة كبرى فور انتهاء الجمعة الموحدة

2022/07/15 | 16:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد باشرت امانة بغداد، الجمعة، بتنفيذ حملة كبرى بمدينة الصدر فور انتهاء صلاة الجمعة الموحدة.وذكر بيان للامانة تلقاه /المركز الخبري الوطني/، ان “الحملة تضمنت تحشيد جهود جميع الدوائر البلدية عبر […]

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