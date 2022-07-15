2022/07/15 | 16:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تجعل درجات الحرارة المرتفعة في الصيف مدينة أبوظبي وجهة غير محتملة لقضاء إجازات ركوب الدراجات، لكن الاستثمار الضخم جعلها وجهة رائعة لتجارب المغامرات على الدراجات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تعلم لماذا أصبحت أبوظبي المدينة الأكثر جذبًا لركوب الدراجات في العالم؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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