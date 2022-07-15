صور.. ضبط المئات من قاذفات الصواريخ ومدافع الهاون لداعش بسامراء

2022/07/15 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات

الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم

الجمعة، أنها ضبطت المئات من قاذفات

الصواريخ ومدافع الهاون يعود لتنظيم

داعش في قضاء سامراء التابع لمحافظة

صلاح الدين.

وقالت الوكال

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