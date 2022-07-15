سفيرة المملكة تتحدث عن أهمية وجود

2022/07/15 | 16:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، الأميرة، ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود، مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في سفارة بلاده في إسطنبول قبل ثلاث سنوات بـ"الفظاعة الشنيعة دون أي مبرر" وقالت إنها كانت وراء "وجود بعض الاضطرابات في العلاقات الأميركية السعودية".

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