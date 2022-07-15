2022/07/15 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقال الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا عبر بريد إكتروني بعد فراره إلى سنغافورة على متن رحلة سعودية بعد احتجاجات ضخمة ضد حكمه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استقالة الرئيس السريلانكي السابق بعد فراره إلى سنغافورة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استقالة الرئيس السريلانكي السابق بعد فراره إلى سنغافورة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).