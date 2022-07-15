الحلبوسي: العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد بعيدا عن أوهام وعقد (المؤامرة الكونية)

2022/07/15 | 17:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، ان ما طرحه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في رسالته اليوم يعد خارطة طريق وطنية، مشيرا الى ان العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد بعيدا عن أوهام وعقد (المؤامرة الكونية) التي يعيشها البعض.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، ان “ما طرحه سماحة السيد مقتدى الصدر في رسالته اليوم يعد خارطة طريق وطنية كانت أساسا لبناء تحالف قوي يتبنى هذه الطروحات وغيرها من أساسيات المجتمع وضروراته”.

واضاف ان “العملية السياسية بحاجة إلى عقد جديد تتبنى فيه القوى الوطنية معالجة الأخطاء والخطايا، بعيدا عن أوهام وعقد (المؤامرة الكونية) التي يعيشها البعض”.

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