قيادي بالاطار: اي عرقلة لتشكيل الحكومة المقبلة ستقود البلاد للفوضى

2022/07/15 | 17:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد حذر القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، الجمعة، من ان اي عرقلة لتشكيل الحكومة المقبلة ستقود البلاد للفوضى., وقال العتبي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” القوى السياسية العراقية باتت مدركة لخطورة المرحلة الراهنة بسبب تداعيات الانسداد السياسي والازمات المرافقة له لذا فانها تدعم بشكل مباشر الاسراع في تشكيل الحكومة من خلال المرونة في […]

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