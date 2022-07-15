حفل 'ترقية ضابط' يسبب كارثة لعائلة في صلاح الدين (صورة)

2022/07/15 | 17:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر محلي، اليوم الجمعة، بمقتل طفل برصاصة بعد إطلاق نار بمناسبة حفل "ترقية ضابط" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "طفلاً يدعى حمزة أصيب برصاصة سلاح BKC عندما كان جالساً مع أهله في حديقة منزله للأفطار في يوم عرفة، لينقل بعد ذلك للمستشفى لغرض تلقي العلاج".وبين، أن "الطفل رقد خمسة أيام في المستشفى قبل أن يفارق حياته هذا اليوم".

وفي وقت سابق، دعا مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، لمحاسبة مطلقي العيارات النارية العشوائية وفرضت غرامة مالية على من يطلق العيارات النارية في الحفلات والمناسبات.

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