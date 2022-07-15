2022/07/15 | 17:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: على وقع تطورات زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، وعزمه التوقيع مع...

ظهرت المقالة تنافس أمريكي روسي في الشرق الأوسط..



بايدن في المنطقة وبوتين في طهران أولاً على المسلة.

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