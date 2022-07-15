عبد اللهيان: إيران أكثر تصميما على حفظ مصالحها في الاتفاق النووي

2022/07/15 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده باتت أكثر تصميماً على حفظ مصالحها في أي إحياء للاتفاق النووي.وكتب أمير عبد اللهيان عبر حسابه على تويتر: لن نتغاضى أبداً عن الحقوق الثابتة لإيران، انجاز اتفاق جيد وصلب ومستدام هو هدفنا، من دون أدنى شكّ.

وتابع ان عرض الدمى بين البيت الأبيض والصهيونية يجعلنا أكثر تصميماً على تحقيق ذلك.

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