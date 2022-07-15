الجابري: الصلاة الموحدة رسالة من السيد الصدر باستمراره على الإصلاح

2022/07/15 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في بغداد السيد إبراهيم الجابري، أن الصلاة الموحدة رسالة من السيد الصدر باستمراره على الإصلاح.

وقال الجابري إن السيد الصدر تجاوز في الصلاة الموحدة القضية السياسية، لافتاً الى أن الصلاة الموحدة هي لوحدة أبناء الشعب العراقي.

واشار الى أن السيد الصدر يريد ارسال رسالة اطمئنان الى الجميع بانه لم يتخل عن الاصلاح ولا يزال يعمل على اصلاح الفساد برغم اوامره باستقالة النواب الا انه لا يزال يتصدر الإصلاح.

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