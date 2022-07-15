إقامة صلاة الجمعة في مدينة الصدر بحضور تجاوز المليون شخص

2022/07/15 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقيمت في شارع الفلاح بمدينة الصدر ببغداد صلاة موحدة، جمعت مئات آلاف من أنصار التيار الصدري.

وبحسب اللجنة التحضيرية لصلاة الجمعة الموحدة، فإن المشاركين في الصلاة التي دعا إليها الصدر، تجاوز عددهم حاجز المليون شخص، وسط إجراءات أمنية استثنائية.

وألقى الشيخ محمود الجياشي خطبة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

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