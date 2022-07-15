إيران ترد على زيارة بايدن الاقليمية بالاعلان عن وحدة بحرية للطائرات المسيّرة

2022/07/15 | 17:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشفت إيران، الجمعة 07/12/2022، عن وحدة بحرية للطائرات المسيرة تتيح إطلاقها من سفن وغواصات،...

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