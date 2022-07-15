2022/07/15 | 17:37 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي: ما طرحه الصدر اليوم خارطة طريق وطنية والعملية السياسية تحتاج لعقد جديد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/15 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي: ما طرحه الصدر اليوم خارطة طريق وطنية والعملية السياسية تحتاج لعقد جديد) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي: ما طرحه الصدر اليوم خارطة طريق وطنية والعملية السياسية تحتاج لعقد جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).