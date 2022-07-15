2022/07/15 | 17:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: شدد الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، الجمعة 07/12/2022، على ضرورة إبعاد السياسة...

ظهرت المقالة الزيدي: لو لا الحشد لتحول العراق إلى مناجم جماجم أولاً على المسلة.

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