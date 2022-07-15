شقيقتان تناشدان بايدن لإنقاذ الأويغور الذين يواجهون الترحيل من السعودية إلى الصين

2022/07/15 | 18:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتهم جماعات حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية بارتكاب انتهاكات جسيمة، ليس فقط ضد السعوديين.إذ تتهم المملكة باحتجاز وترحيل العديد من أفراد أقلية الأويغور إلى الصين، حيث يواجهون الاضطهاد.تحث أسرة رجل من الأويغور خلف القضبان في المملكة العربية السعودية يواجه خطر الترحيل من السعودية، الرئيس الأمريكي - أثناء زيارته للمملكة - لإنقاذ والدهم وثلاثة إيغور آخرين يُزعم أنهم محتجزون في السعودية.تقرير مراسلة CNN جُمانة كرادشة.

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