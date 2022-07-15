بايدن يصل إلى السعودية للمرة الأولى منذ أن أصبح رئيسا.. وهذا مكان لقائه بالملك وولي عهده

2022/07/15 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية، مساء الجمعة، في أول زيارة له إلى المملكة منذ تولي إدارته السلطة في واشنطن

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