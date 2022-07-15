2022/07/15 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ خاص أوضح الخبير السياسي جمال الأسدي، اليوم الجمعة، بشأن النقاط التي طرحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال صلاة الجمعة الموحدة.وقال الأسدي في حديث لـ/المركز الخبري الوطني/، إنه “لا يوجد شيء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأسدي: الصدر منح الضوء الاخضر لتشكيل الحكومة وفق شروطه المركز الخبري الوطني.

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