بايدن يصل السعودية في رحلة جوية تاريخية.. وأمير مكة في مقدمة مستقبليه

2022/07/15 | 18:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، إلى السعودية في رحلة جوية تاريخية قادما من إسرائيل.

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