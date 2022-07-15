2022/07/15 | 18:22 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر محلي، الجمعة، بمقتل طفل برصاصة بعد إطلاق نار بمناسبة حفل ترقية ضابط...

ظهرت المقالة حفل ترقية ضابط يتسبب بمقتل طفل في صلاح الدين أولاً على المسلة.

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