2022/07/15 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة في الإمارات، أنور قرقاش، الجمعة، أن بلاده ضد أي تحالف عسكري في المنطقة يستهدف إيران، حسبما أكد لمذيعة CNN، بيكي أندرسون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرقاش لـCNN: نحن ضد أي تحالف عسكري يستهدف إيران وسنرسل سفيرًا إلى طهران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرقاش لـCNN: نحن ضد أي تحالف عسكري يستهدف إيران وسنرسل سفيرًا إلى طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).