فيديو.. محمد بن سلمان يستقبل بايدن في قصر السلام قبيل لقاء الملك

2022/07/15 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى قصر السلام في جدة، الجمعة، للقاء الملك سلمان بن عبد العزيز وكان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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