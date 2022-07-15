2022/07/15 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعشدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، على أن مؤتمر جدة الذي سيعقد في السعودية بحضوره لن يشهد مناقشة ملف التطبيع، فيما اعتبر الحديث عن ذلك محاولة للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة.وقال الكاظمي خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد قبيل سفره إلى السعودية لحضور قمة جدة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "مؤتمر جدة سيناقش أفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي والأمن الغذائي باعتباره التحدي الأكبر في العالم والمنطقة والحديث عن مناقشته لملف التطبيع غير صحيح إذ أن هذا الموضوع لن يطرح مطلقاً".وأضاف إن "موقف العراق ثابت من القضية الفلسطينية وداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وما يقال من أن المؤتمر سيبحث ملف التطبيع الهدف منه التشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة".وتابع الكاظمي إن "سياسة العراق تصفير المشاكل وتحقيق التوازن في العلاقات وهو لن يكون منطلقاً لتهديد أي من دول الجوار والعراق لن يكون اليوم أو غداً في أي محور أو تحالف عسكري في المنطقة".وأكد إن "شعارنا في الحكومة العراق أولاً وسنستمر بهذا التوجه خدمة للشعب العراقي".وعن لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي جو بايدن الذي سيحضر قمة جدة أوضح رئيس الوزراء إنه "سيناقش ملف الاتفاقية الاستراتيجية في ملفات التعاون الصحي والاقتصادي والثقافي".وبخصوص الوضع السياسي في البلد دعا الكاظمي القوى السياسية الى استثمار مبادرة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي اطلقها خلال صلاة الجمعة اليوم بخصوص ملف تشكيل الحكومة للإسراع بتحقيق هذا الهدف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: مؤتمر جدة لن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: مؤتمر جدة لن يناقش موضوع التطبيع مطلقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).