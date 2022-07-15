قبيل اقلاعه الى جدة.. الكاظمي : العراق لن ينخرط باي تحالف عسكري اقليمي

2022/07/15 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بأن العراق لن ينخرط بأي تحالف عسكري إقليمي.

وقال الكاظمي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده قبيل زيارته إلى السعودية تابعته (بغداد اليوم) إن "مؤتمر جدة الذي سنشارك به سيناقش أفاق التعاون في ملفات الطاقة والتغير المناخي".

وأضاف ان "هناك محاولات للتشويش على استعادة العراق لدوره في المنطقة"، مؤكدا بأن "العراق لن ينخرط بأي تحالف عسكري اقليمي".

وطالب الكاظمي "الأطراف السياسية استثمار المبادرة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

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