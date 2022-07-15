الإطار التنسيقي يعلق على

2022/07/15 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، على خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص كلمة "المجرب لا يجرب" والـ "شلع قلع".

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، إن "كلمة "المجرب لا يجرب" والـ شلع قلعه، كان يجب ان تشمل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، خصوصاً انه دعم لولاية ثانية من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فلماذا لم تشمله هذه الاقوال، رغم انه مجرب سابقاً".

وبين الفتلاوي أن "ما جاء في كلمة الصدر كان الاغلب منه موجه الى القوى السياسية الشيعية، وهذه القوى سوف تناقش ما جاء في خطبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

وأكد أن "هناك مشتركات كثيرة يعمل الاطار الشيعي على تطبيقها، خصوصاً فيما يتعلق بمحاسبة الفساد والفاسدين".

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