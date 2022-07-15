لحظة وصول بايدن إلى السعودية.. وخالد الفيصل وريما بنت بندر في استقباله

2022/07/15 | 19:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وحطت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة، وأُقيم له استقبال رسمي، بعد وصول أول رحلة تحمل رئيسًا أمريكيًا من إسرائيل إلى السعودية مباشرة.

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