"سلام بالقبضة" وابتسامة خفيفة.. لحظة استقبال ولي العهد السعودي للرئيس الأمريكي في جدة

2022/07/15 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، بقصر السلام في مدينة جدة

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