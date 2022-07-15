2022/07/15 | 19:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: zTYu7ON7dpA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي هام للكاظمي قبيل توجهه إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي هام للكاظمي قبيل توجهه إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).