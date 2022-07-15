2022/07/15 | 19:10 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pybrqZSQox4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبرز ما جاء في رسالة السيد الصدر خلال خطبة الصلاة الموحدة) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أبرز ما جاء في رسالة السيد الصدر خلال خطبة الصلاة الموحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).