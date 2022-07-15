السعودية.. الصور الأولى للقاء الملك سلمان وجو بايدن في قصر السلام

2022/07/15 | 19:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بمدينة جدة السعودية

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