قيادي بحزب بارزاني يرد على الصدر: وكأن البيشمركة كانت بجزيرة هونولولو

2022/07/15 | 19:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: استغرب القيادي بالديمقراطي الكردستاني،عرفات كرم، الجمعة 15 تموز 2022، من خطاب زعيم التيار الصدري...

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