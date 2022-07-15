بايدن يلتقي العاهل السعودي بحضور ولي العهد

2022/07/15 | 19:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مدينة جدة الساحلية التي وصلها في مستهل زيارة للمملكة في إطار جولة بالشرق الأوسط.

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