2022/07/15 | 20:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في قمة جدة التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت.وبحسب بيان لمكتبه الاعلامي، اطلع عليه /المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتوجّه الى السعودية للمشاركة في قمة جدة المركز الخبري الوطني.

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